Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Турецкий «Фенербахче» интересуется защитником «Арсенала» Пабло Мари.

Один из лидеров чемпионата Турции сейчас находится в поисках центрального защитника. Пабло Мари является одной из трансферных целей клуба, сообщают местные источники.

Футболист перешел в «Арсенал» в 2019 году, но никогда не был игроком стартового состава. Пабло Мари отыграл прошлый сезон на правах аренды в «Удинезе» и летом вернулся в лондонский клуб.

Игроком интересуются несколько европейских клубов, одним из которых является итальянская «Верона». Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел в Серии А 15 матчей, в которых забил 2 гола.