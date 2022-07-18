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Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в чемпионате Турции

18 Июля 2022 • 09:23 Комментировать

Турецкий «Фенербахче» интересуется защитником «Арсенала» Пабло Мари.

Один из лидеров чемпионата Турции сейчас находится в поисках центрального защитника. Пабло Мари является одной из трансферных целей клуба, сообщают местные источники.

Футболист перешел в «Арсенал» в 2019 году, но никогда не был игроком стартового состава. Пабло Мари отыграл прошлый сезон на правах аренды в «Удинезе» и летом вернулся в лондонский клуб.

Игроком интересуются несколько европейских клубов, одним из которых является итальянская «Верона». Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник провел в Серии А 15 матчей, в которых забил 2 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Арсенал Лондон Пабло Мари Трансферы футбола - лето 2022
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