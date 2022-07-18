Игрока клуба АПЛ шантажируют за «двойную личность»

Полузащитник Шейк Дукуре, перебравшийся в английский «Кристал Пэлас» из французского «Ланса» в текущее трансферное окно, подвергся шантажу со стороны мошенников.

Согласно информации Goal France, агент футболиста заявил, что у злоумышленников есть на руках ряд документов, которые якобы доказывают, что у игрока двойная личность. Шантажисты требуют некую сумму денег, чтобы эти бумаги не попали в свет.

В минувшем сезоне Дукуре провел 37 поединков за «Ланс», в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.