«Арсенал» начал переговоры по трансферу Артура Мело

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело начал переговоры о переходе в «Арсенал».

Команда Микеля Артеты продолжает находиться в поисках центрального полузащитника, и бразилец является одним из кандидатов на эту позицию. «Канониры» в зимнее трансферное окно уже пытались переманить к себе игрока, но тогда переход осуществить не удалось.

Тем не менее, «Арсенал» не отказался от идеи покупки футболиста и сейчас ведет переговоры с агентами игрока, сообщает Tutto Mercato Web.

Туринский клуб в это межсезонье приобрел Поля Погба, поэтому, скорее всего, клуб не станет удерживать Артура.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 20 матчей, не отметившись результативными действиями.