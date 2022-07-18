«Манчестер Сити» нашёл игрока, который заменит Зинченко

Защитник Марк Кукурелья, выступающий в английской Премьер-лиге за «Брайтон», может сменить клубную прописку этим летом. Заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Сити», который рассматривает испанца в качестве замены Александру Зинченко.

По сообщениям The Sun, инициатором подписания Кукурельи выступает рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола. По мнению испанского специалиста, Марк сможет достойно заменить Зинченко, которого покупает лондонский «Арсенал».

«Брайтон», в свою очередь, уже оценил своего футболиста в 59 миллионов евро. «Горожане» не готовы платить такие деньги и хотят получить скидку.

Кукурелья – воспитанник «Барселоны». В чемпионате Англии он выступает с 2021 года.