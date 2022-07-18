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«Манчестер Сити» нашёл игрока, который заменит Зинченко

18 Июля 2022 • 07:50 Комментировать

Защитник Марк Кукурелья, выступающий в английской Премьер-лиге за «Брайтон», может сменить клубную прописку этим летом. Заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Сити», который рассматривает испанца в качестве замены Александру Зинченко.

По сообщениям The Sun, инициатором подписания Кукурельи выступает рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола. По мнению испанского специалиста, Марк сможет достойно заменить Зинченко, которого покупает лондонский «Арсенал».

«Брайтон», в свою очередь, уже оценил своего футболиста в 59 миллионов евро. «Горожане» не готовы платить такие деньги и хотят получить скидку.

Кукурелья – воспитанник «Барселоны». В чемпионате Англии он выступает с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Марк Кукурелла Трансферы футбола - лето 2022
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