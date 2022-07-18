«Ливерпуль» продаёт одного из футболистов

«Ливерпуль» решил расстаться с защитником Беном Дэвисом. Об этом посредством своих социальных сетей отрапортовал инсайдер Джон Перси.

Мерсисайдцы оформят трансфер игрока в шотландский «Рейнджерс». Клуб из Глазго заплатит за переход 26-летнего исполнителя порядка 4,5 миллионов евро. Шотландцы приобретают Дэвиса на замену Кэлвину Бэсси, которого покупает амстердамский «Аякс».

Напомним, что «Ливерпуль» купил Бена в феврале прошлого года у «Престона». Сумма сделки составила около двух миллионов евро.

С того времени защитник так и не появился в составе команды Юргена Клоппа в официальных поединках.