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Трансфер украинца Зинченко в «Арсенал» на финальной стадии

18 Июля 2022 • 06:54 Комментировать

Украинский защитник Александр Зинченко переходит из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Николо Скира, сделка между клубами находится на финальной стадии.

Согласно данным журналиста, «горожане» получат за трансфер украинца 35 миллионов евро. «Канониры» подпишут с футболистом долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, он перебрался на Туманный Альбион из «Уфы». В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 28 поединках за команду Хосепа Гвардиолы, записав на свой счет пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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