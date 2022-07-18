Трансфер украинца Зинченко в «Арсенал» на финальной стадии

Украинский защитник Александр Зинченко переходит из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал». Как сообщил посредством соцсетей инсайдер Николо Скира, сделка между клубами находится на финальной стадии.

Согласно данным журналиста, «горожане» получат за трансфер украинца 35 миллионов евро. «Канониры» подпишут с футболистом долгосрочный контракт до лета 2027 года.

Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, он перебрался на Туманный Альбион из «Уфы». В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 28 поединках за команду Хосепа Гвардиолы, записав на свой счет пять голевых передач.