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Артета рассказал, что думает о Жезусе

18 Июля 2022 • 06:33 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался новичке команды, бразильском нападающем Габриэле Жезусе.

«Габриэль создает хаос и неуверенность в рядах соперника. Он всегда на чеку и готов отобрать мяч. Жезус представляет огромную угрозу, именно в таком игроке нуждался «Арсенал». Мне очень нравятся такие футболист, он хорошо обучаем, умеет хорошо чувствовать и способен извлекать пользу из любой ситуации», - передает слова испанского тренера ESPN.

Напомним, что бразильский голеадор перебрался в стан «канониров» из «Манчестер Сити» этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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