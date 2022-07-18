Артета рассказал, что думает о Жезусе

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался новичке команды, бразильском нападающем Габриэле Жезусе.

«Габриэль создает хаос и неуверенность в рядах соперника. Он всегда на чеку и готов отобрать мяч. Жезус представляет огромную угрозу, именно в таком игроке нуждался «Арсенал». Мне очень нравятся такие футболист, он хорошо обучаем, умеет хорошо чувствовать и способен извлекать пользу из любой ситуации», - передает слова испанского тренера ESPN.

Напомним, что бразильский голеадор перебрался в стан «канониров» из «Манчестер Сити» этим летом.