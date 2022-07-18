«Арсенал» отреагировал на предложение «Фулхэма» по Лено

Лондонский «Арсенал» отреагировал на предложение «Фулхэма» по Бернду Лено. Издание CBS Sports сообщает, что «канониры» не планируют расставаться с игроком.

В минувшем чемпионате АПЛ Лено провел за основную команду только четыре встречи, включая три в августе. Игрок оказался в глубоком запасе, и разочарован этой ситуацией. Источники, близкие к футболисту, заявили, что Бернд хочет уйти из клуба.

Как отмечает источник, Бернд согласовал с вернувшимся в чемпионат Англии «Фулхэмом», однако «Арсенал» не отпустил игрока за 11 миллионов евро, которые предлагали «дачники».

Несмотря на это, Лено не оставляет надежд перейти в «Фулхэм». Вполне вероятно, что в ближайшие дни вратарь все же перебазируется в стан «дачников».