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«Арсенал» отреагировал на предложение «Фулхэма» по Лено

18 Июля 2022 • 01:37 Комментировать

Лондонский «Арсенал» отреагировал на предложение «Фулхэма» по Бернду Лено. Издание CBS Sports сообщает, что «канониры» не планируют расставаться с игроком.

В минувшем чемпионате АПЛ Лено провел за основную команду только четыре встречи, включая три в августе. Игрок оказался в глубоком запасе, и разочарован этой ситуацией. Источники, близкие к футболисту, заявили, что Бернд хочет уйти из клуба.

Как отмечает источник, Бернд согласовал с вернувшимся в чемпионат Англии «Фулхэмом», однако «Арсенал» не отпустил игрока за 11 миллионов евро, которые предлагали «дачники».

Несмотря на это, Лено не оставляет надежд перейти в «Фулхэм». Вполне вероятно, что в ближайшие дни вратарь все же перебазируется в стан «дачников».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Апл Чемпионат Англии Бернд Лено Трансферы футбола - лето 2022
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