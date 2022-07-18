Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Армандо Броя близок к переходу в «Вест Хэм»

18 Июля 2022 • 01:20 Комментировать

Форвард «Челси» Армандо Броя, судя по всему, перейдет в «Вест Хэм» на правах арендного соглашения.

На нынешней неделе стало известно о том, что «Вест Хэм» предложил за футболиста 35,5 миллионов евро, включая бонусы.

Томас Тухель, отвечая на это предложение, отметил, что не намерен расставаться с игроком, выразив надежду, что албанский игрок сможет рано или поздно проявить себя на «Стэмфорд Бридж».

Впрочем, Броя вряд ли сможет получить место в первой лондонской команде. Daily Mail уверен, что «синие» все же отпустят футболиста в стан «молотобойцев», однако на правах арендного соглашения.

В ближайшие дни, если верить британскому СМИ, станет судьба футболиста на ближайший сезон.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Апл Трансферы футбола - лето 2022 Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
01:20 · Англия. Премьер-лига
Армандо Броя близок к переходу в «Вест Хэм»
17 Июля
23:46 · Англия. Премьер-лига
Роналду заверил, что пока что возвращаться в «Спортинг» не собирается
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Аякс» раскрыл финансовые детали трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» официально
17:16 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Мартинеса официально
16:27 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела бы выручить за Депая 20 миллионов евро
16:22 · Англия. Премьер-лига
Кунде намерен перейти в «Челси», а не в «Барселону»
16:16 · Англия. Премьер-лига
После обновления контракта Марез сменит мобильник, из-за которого его высмеивали болельщики
16:09 · Англия. Премьер-лига
​Стерлинг не поставил автограф на футболке «Манчестер Сити»
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Мартинес подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Бентеке хочет уйти из «Кристал Пэлас»
14:29 · Англия. Премьер-лига
​Топ-клуб АПЛ направил «Барселоне» предложение по Депаю слухи
14:27 · Англия. Премьер-лига
Шоу: Тен Хаг требует максимума от игроков «Манчестер Юнайтед»
14:25 · Англия. Премьер-лига
Главный тренер «Марселя» Тудор не хочет видеть Бакайоко в команде
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов потратить 50 миллионов на очередного новичка
12:00 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг, скорее всего, останется в «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем