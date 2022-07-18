Армандо Броя близок к переходу в «Вест Хэм»

Форвард «Челси» Армандо Броя, судя по всему, перейдет в «Вест Хэм» на правах арендного соглашения.

На нынешней неделе стало известно о том, что «Вест Хэм» предложил за футболиста 35,5 миллионов евро, включая бонусы.

Томас Тухель, отвечая на это предложение, отметил, что не намерен расставаться с игроком, выразив надежду, что албанский игрок сможет рано или поздно проявить себя на «Стэмфорд Бридж».

Впрочем, Броя вряд ли сможет получить место в первой лондонской команде. Daily Mail уверен, что «синие» все же отпустят футболиста в стан «молотобойцев», однако на правах арендного соглашения.

В ближайшие дни, если верить британскому СМИ, станет судьба футболиста на ближайший сезон.