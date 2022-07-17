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​«Аякс» раскрыл финансовые детали трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед» официально

17 Июля 2022 • 17:22 Комментировать

Лисандро Мартинес переходит из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». В воскресенье клубы объявили о договорённости по трансферу 24-летнего защитника из Аргентины. Мартинес должен пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии, прежде чем заключить контракт с «красными дьяволами», но это уже скорее формальности.

На страницах клубного сайта «Аякса» раскрываются финансовые детали этого трансфера. За Лисандро Мартинеса амстердамцы получат от «Манчестер Юнайтед» 57,37 миллиона евро. Ещё 10 миллионов евро голландский клуб сможет заработать за счёт бонусных выплат.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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