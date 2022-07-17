«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о достижении договорённости с «Аяксом» по трансферу защитника Лисандро Мартинеса. 24-летний футболист ещё должен пройти медицинское обследование и получить трудовую визу. После этого Мартинес подпишет контракт, о чём «красные дьяволы» объявят дополнительно.

За «Аякс» Лисандро Мартинес выступал на протяжении трёх сезонов. За это время защитник провёл 118 матчей, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Лисандро Мартинес является игроком сборной Аргентины. За главную команду своей страны он провёл 7 матчей.