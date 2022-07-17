​Стерлинг не поставил автограф на футболке «Манчестер Сити»

Рахим Стерлинг в летнее трансферное окно сменил «Манчестер Сити» на «Челси». Звёздный вингер уделил внимание фанатам – в социальных сетях появилось видео, на котором Стерлинг раздаёт автографы. При этом Рахим не стал подписывать футболку «Манчестер Сити».

Возможно, Рахим Стерлинг решил не огорчать фанатов своего нового клуба. Впрочем, нельзя исключать варианта, при котором вингер не проигнорировал футболку «Манчестер Сити», а просто её не заметил.

«Челси» стал третьим топ-клубом Англии для Рахима Стерлинга. До «Манчестер Сити» вингер выступал за «Ливерпуль», где он и смог громко заявить о себе.