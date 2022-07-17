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​Мартинес подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2022 • 15:53 Комментировать

В ближайшие часы «Манчестер Юнайтед» объявит о переходе из «Аякса» Лисандро Мартинеса. 24-летний защитник, который также способен действовать в опорной зоне, уже подписал пятилетний контракт с «красными дьяволами». Об этом сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным Романо, «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аяксу» за Лисандро Мартинеса 55 миллионов евро. За счёт бонусных выплат заработок амстердамского клуба в рамках этой сделки может вырасти.

Добавим, что Лисандро Мартинес провёл 7 матчей за национальную сборную Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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