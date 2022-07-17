Бентеке хочет уйти из «Кристал Пэлас»

Форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке готов покинуть клуб.

По сведениям The Sun, нападающий хочет покинуть команду для того, чтобы получать больше игрового времени в преддверие чемпионата мира в Катаре. Лондонский клуб готов отпустить Бентеке, если поступит предложение, которое устроит руководство.

31-летний форвард выступает за «Кристал Пэлас» с 2016 года. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив одну результативную передачу. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Кристиана Бентеке составляет шесть миллионов евро.