После продления контракта с Усманом Дембеле стало окончательно понятно, что «Барселоне» не нужен Мемфис Депай. По данным испанского Sport, у голландского форварда есть предложение из Англии. Так, «Тоттенхэм» готов приобрести Депая за 17 миллионов евро.

Отмечается, что Мемфис Депай пока осторожно относится к варианту с «Тоттенхэмом». Возвращение в Премьер-лигу не является приоритетом для 28-летнего голландца.

Ранее в Англии Мемфис Депай защищал цвета «Манчестер Юнайтед» на протяжении полутора лет. За то время голландец провёл 53 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач партнёрам.