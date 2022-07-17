Шоу: Тен Хаг требует максимума от игроков «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал работу наставника Эрика тен Хага.

Шоу сказал официальному сайту клуба, что команда пока не на том уровне, на котором должна быть. При этом в последние недели все продвинулись вперед. Тренер знает, что необходимо команде, у него есть свой стиль. Все футболисты поняли его требования.

По словам Шоу, тен Хан требует максимум от игроков, он активно участвует в процессе, если замечает, что футболисты не соблюдают стандарты тренировки. Предстоит еще много работы.

52-летний нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в текущее межсезонье. Ранее он работал в «Аяксе».