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Шоу: Тен Хаг требует максимума от игроков «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2022 • 14:27 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал работу наставника Эрика тен Хага.

Шоу сказал официальному сайту клуба, что команда пока не на том уровне, на котором должна быть. При этом в последние недели все продвинулись вперед. Тренер знает, что необходимо команде, у него есть свой стиль. Все футболисты поняли его требования.

По словам Шоу, тен Хан требует максимум от игроков, он активно участвует в процессе, если замечает, что футболисты не соблюдают стандарты тренировки. Предстоит еще много работы.

52-летний нидерландский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в текущее межсезонье. Ранее он работал в «Аяксе».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Люк Шоу Эрик тен Хаг
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