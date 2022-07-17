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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов потратить 50 миллионов на очередного новичка

17 Июля 2022 • 12:24 Комментировать

Лондонский «Арсенал» намерен усилить оборонительную линию в текущее трансферное окно. Согласно сообщениям Football Insider, целью «канониров» является центральный защитник леверкузенского «Байера» Эдмонд Тапсоба.

Источник рапортует, что англичане готовы выделить на покупку 23-летнего африканца порядка 50 миллионов евро. В «Арсенале» рассматривают Тапсоба в качестве альтернативы Габриэлю, которого хотят видеть в туринском «Ювентусе».

В минувшем сезоне чемпионата Германии Эдмонд провел 22 поединка, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эдмонд Тапсоба Трансферы футбола - лето 2022
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