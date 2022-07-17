«Манчестер Сити» отпугнул «Барселону» ценником на Бернарду Силву

В британских СМИ продолжают обсуждать потенциальный переход португальского полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити» в каталонскую «Барселону».

Как информирует таблоид Mirror, «сине-гранатовые» хотели бы подписать хавбека этим летом, однако клуб отпугивает его трансферная стоимость. «Горожане» четко дали понять, что не собираются делать скидку на звездного игрока. Чтобы подписать Бернарду, каталонскому клубу придется выложить за него 80 миллионов фунтов (~94 миллиона евро).

Учитывая не самое лучшее финансовое положение «Барсы», а также скорое подписание Роберта Левандовски, трансфер Силвы видится маловероятным.