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Названа финальная сумма трансфера Зинченко в «Арсенал»

17 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

Украинский защитник Александр Зинченко в скором времени покинет «Манчестер Сити» и присоединится к другому английскому клубу – лондонскому «Арсеналу».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью согласовали детали трансфера. Переход футболиста обойдется «канонирам» в 30 миллионов евро. Лондонцам осталось договориться непосредственно с игроком о размере оклада, после чего сделка будет официально закрыта.

Напомним, что Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. 25-летний украинец четыре раза становился чемпионом Англии и однажды выигрывал кубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
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