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«Барселона» назвала очередную трансферную цель

17 Июля 2022 • 08:56 Комментировать

Перспективный хавбек Карни Чуквуэмека, права на которого принадлежат бирмингемской «Астон Вилле», может перебраться на Пиренеи. В услугах 18-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Согласно данным источника, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично настаивает на подписании талантливого игрока. В настоящий момент представители каталонского клуба ведут переговоры с бирмингемцами по поводу трансфера.

Одним из конкурентов «Барсы» в споре за Чуквуэмеки является «ПСЖ».

В минувшем сезоне Карни принял участие в 15 поединках «Астон Виллы», в которых отдал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Трансферы футбола - лето 2022 Карни Чуквуэмека
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