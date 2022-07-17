«Барселона» назвала очередную трансферную цель

Перспективный хавбек Карни Чуквуэмека, права на которого принадлежат бирмингемской «Астон Вилле», может перебраться на Пиренеи. В услугах 18-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона».

Согласно данным источника, наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес лично настаивает на подписании талантливого игрока. В настоящий момент представители каталонского клуба ведут переговоры с бирмингемцами по поводу трансфера.

Одним из конкурентов «Барсы» в споре за Чуквуэмеки является «ПСЖ».

В минувшем сезоне Карни принял участие в 15 поединках «Астон Виллы», в которых отдал один ассист.