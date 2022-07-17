«Милан» нашёл усиление в АПЛ

Защитник Джафет Танганга, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм», имеет вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Согласно сведениям источника, в подписании 23-летнего исполнителя заинтересован «Милан». Прошлой зимой «россонери» уже пытались подписать 23-летнего англичанина, однако тогда сделка сорвалась.

В минувшем сезоне Танганга провел в составе «шпор» 19 поединков, в которых получил две желтые карточки.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро. Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года.