Зинченко отправится с «Манчестер Сити» в США

Украинский защитник Александр Зинченко включен в список игроков «Манчестер Сити» на предсезонное турне по США, несмотря на новости и грядущем трансфере в лондонский «Арсенал».

Как информирует Mirror, в предсезонное турне «горожан» отправятся 26 футболистов. В их число попали новички команды Эрлинг Холанн, Кэлвин Филлипс, Хулиан Альварес и Стефан Ортега.

В Соединённых Штатах Америки подопечные Хосепа Гвардиолы проведут спарринги с мюнхенской «Баварией» и «Америкой». После этого команда вернется в Манчестер.

Источник отмечает, что «Арсенал» в это время тоже будет находиться в США, а потому переход Зинченко может быть оформлен по ходу турне. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.