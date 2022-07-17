«Манчестер Юнайтед» договаривается о покупке новичка за 35 миллионов

Хавбек Ибрахим Сангаре, выступающий в голландском чемпионате за ПСВ Эйндховен, может переехать на Туманный Альбион.

Как информирует в социальных сетях инсайдер Руди Галетти, оформить трансфер 24-летнего исполнителя желает «Манчестер Юнайтед». Стороны ведут активные переговоры, которые достаточно успешно продвигаются. Обсуждается сумма компенсации в размере 30-35 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Голландии ивуарийский полузащитник сыграл 29 матчей, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Кроме того, Ибрахим получил четыре желтые карточки.