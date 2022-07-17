Игрок «МЮ» может усилить команду Уэйна Руни

Защитник Фил Джонс может покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом и продолжить карьеру в Соединённых Штатах Америки.

Как информирует таблоид Daily Star, у 30-летнего англичанина есть вариант трудоустройства в МЛС. Заинтересованность в его услугах проявляет клуб «Ди Си Юнайтед», который недавно возглавил экс-футболист «красных дьяволов» Уэйн Руни.

Напомним, что срок действующего трудового соглашения Джонса с манкунианцами рассчитан до середины следующего года. В минувшей кампании защитник провел за «Манчестер Юнайтед» всего восемь поединков.

За «МЮ» Джонс играет с 2011 года.