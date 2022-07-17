Магуайр: «Прошлый сезон «Манчестер Юнайтед» был провалом»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о прошлом сезоне, в котором команда финишировала лишь на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Тот сезон был для нас очень разочаровывающим. Мы играли не лучшим образом. Однако карьера футболиста длится около 15 лет, а потому не всегда все идет по маслу. Нам нужно сражаться и преодолеть все трудности. Прошлый сезон был провалом, но он уже позади. «МЮ» настроен идти только вперед и выигрывать трофеи», - цитирует защитника ESPN.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» пробился в Лигу Европы.