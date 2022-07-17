Лео Эстигор прошел медосмотр в «Наполи» и будет представлен команде

22-летний норвежский защитник «Брайтона» Лео Эстигор накануне успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Наполи», сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, на днях неаполитанский клуб официально представит игрока команде и болельщикам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Дженоа». Он принял участие в 15 матчах Серии А, где не отметился результативными действиями.

В составе сборной Норвегии защитник провел четыре встречи в рамках турнира Лиги наций 2022/2023.