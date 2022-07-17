Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лео Эстигор прошел медосмотр в «Наполи» и будет представлен команде

17 Июля 2022 • 00:54 Комментировать

22-летний норвежский защитник «Брайтона» Лео Эстигор накануне успешно прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с «Наполи», сообщает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, на днях неаполитанский клуб официально представит игрока команде и болельщикам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Дженоа». Он принял участие в 15 матчах Серии А, где не отметился результативными действиями.

В составе сборной Норвегии защитник провел четыре встречи в рамках турнира Лиги наций 2022/2023.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Чемпионат Италии Фабрицио Романо Лео Эстигор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
01:36 · Англия. Премьер-лига
Кулибали назвал самого трудного оппонента среди нападающих в своей карьере
00:54 · Англия. Премьер-лига
Лео Эстигор прошел медосмотр в «Наполи» и будет представлен команде
00:54 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Салиба очень талантлив, но ему ещё предстоит зарекомендовать себя в «Арсенале»
00:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не нуждается в Дибале
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» «повесила» ценник на Карни Чуквуэмеку
00:00 · Англия. Премьер-лига
Кан: «Сомневаюсь, что подписание Роналду было бы правильным решением для «Баварии»
16 Июля
23:39 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «В нашей игре уже прослеживаются идеи тен Хага»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует завершить трансфер Зинченко в начале следующей недели
23:01 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «МЮ» должен продать Роналду»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Кулибали не будет так же хорош в АПЛ, как в Серии А» 1
21:42 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Барселону»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Конте планирует сделать Моуру защитником
20:53 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, чего ждать от футбола тен Хага 1
20:20 · Англия. Премьер-лига
Названа точная сумма трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Кулибали – не только отличный игрок, но и отличный человек»
Все новости
Рекомендуем