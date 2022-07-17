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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» «повесила» ценник на Карни Чуквуэмеку

17 Июля 2022 • 00:44 Комментировать

Руководство «Астон Виллы» согласно продать полузащитника Карни Чуквуэмеку, и уже «повесила» ценник на игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, бирмингемцы готовы расстаться с футболистом за 20 миллионов евро.

Контракт «вилланов» с игроком молодежной сборной Англии рассчитан до 2023 года, поэтому «Астон Вилла» готова отпустить игрока сейчас, чтобы заработать на его трансфере.

Ранее испанские СМИ сообщали, что футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

В минувшем сезоне чемпионата Англии футболист провел в составе «Астон Виллы» 12 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Чемпионат Испании Апл Чемпионат Англии Астон Вилла Карни Чуквуэмеку
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