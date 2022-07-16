Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай рассказал, чего ждать от футбола тен Хага

16 Июля 2022 • 20:53 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай уверен, что его клуб в нынешнем сезоне будет сражаться за трофеи при новом наставнике Эрике тен Хаге.

Минувший сезон «красные дьяволы» не смогли записать себе в актив, оставшись без трофеев. Команда заняла в национальном первенстве шестую строчку, не попав в Лигу чемпионов.

Футболист «Юнайтед» уверен, что при тен Хаге все вернется на свои места, и манчестерский клуб будет одним из главных претендентов на большие награды.

«Игроки настроены реабилитироваться за прошлый сезон на 100%. Конечно, сложно рассуждать о прошлом сезоне. Это как задеть больной нерв, когда мы снова разговариваем об этом в коллективе», - приводит слова Мактоминая The Independent.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Апл Чемпионат Англии Эрик тен Хаг Скотт Мактоминай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
21:42 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва обсудил с Гвардиолой возможный переход в «Барселону»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Конте планирует сделать Моуру защитником
20:53 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай рассказал, чего ждать от футбола тен Хага
20:20 · Англия. Премьер-лига
Названа точная сумма трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед»
20:15 · Англия. Премьер-лига
Менди: «Кулибали – не только отличный игрок, но и отличный человек»
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отправился в выездное турне без Лапорта, Фодена, Стоунса и Гюндогана
19:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал информацию о просьбе к руководству «Баварии» купить Роналду
16:59 · Англия. Премьер-лига
Менди: Для меня нет разницы «Манчестер Сити» или «Кристал Пэлас»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель – о Брое: «Он здесь, чтобы проявить себя»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Роналду – фантастический игрок» 1
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не продаст Силву этим летом
15:41 · Англия. Премьер-лига
Чалоба: «Силва – мой идол»
15:38 · Россия. Первая лига
Газизов рассказал о выплатах, которые получит «Уфа» в случае перехода Зинченко в «Арсенал»
15:20 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о возможном приобретении Роналду 4
15:09 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нацелился на защитников «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем