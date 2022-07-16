Мактоминай рассказал, чего ждать от футбола тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай уверен, что его клуб в нынешнем сезоне будет сражаться за трофеи при новом наставнике Эрике тен Хаге.

Минувший сезон «красные дьяволы» не смогли записать себе в актив, оставшись без трофеев. Команда заняла в национальном первенстве шестую строчку, не попав в Лигу чемпионов.

Футболист «Юнайтед» уверен, что при тен Хаге все вернется на свои места, и манчестерский клуб будет одним из главных претендентов на большие награды.

«Игроки настроены реабилитироваться за прошлый сезон на 100%. Конечно, сложно рассуждать о прошлом сезоне. Это как задеть больной нерв, когда мы снова разговариваем об этом в коллективе», - приводит слова Мактоминая The Independent.