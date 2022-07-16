Названа точная сумма трансфера Мартинеса в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Аякса» Лисандро Мартинес продолжит свою спортивную карьеру в Англии. Футболист перейдет в английский «Манчестер Юнайтед».

De Telegraaf информирует, что сумма трансфера футболиста составит 54 миллиона евро. Еще 10 миллионов амстердамский клуб может получить в качестве бонусных выплат. Переговоры с игроком шли давно, но только сейчас вышли на финишную прямую.

Мартинес провел 118 матчей за «Аякс», в которых отметился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами. За игрока ранее боролся и лондонский «Арсенал», но сам Лисандро посчитал вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед» более предпочтительным.