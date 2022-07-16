«Манчестер Сити» отправился в выездное турне без Лапорта, Фодена, Стоунса и Гюндогана

«Манчестер Сити» отправляется в выездное турне по США. Манчестерская команда отправится на предсезонные матчи без четырех ключевых игроков.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола взял с собой 26 игроков, включая ряд воспитанников манчестерской академии, а также Александр Зинченко, находящегося на пороге переходе в «Арсенал».

Однако защитники Джон Стоунс и Эмерик Лапорт, полузащитники Фил Фоден и Илкай Гюндоган, остаются в Англии, сообщает BBC.

Про последнего из игроков стало известно, что он не прошел полный курс вакцинации от коронавируса, а потому США его не пускают. Причина отсутствия остальных игроков неизвестна.

В рамках турне манчестерский гранд проведет свой матч против «Америки» в Хьюстоне 21 июля, а с «Баварией» сыграет в Гри-Бей 23 июля. Уже 30 июля горожане проведут игру за Суперкубок страны против «Ливерпуля». Матч состоится в Лестере.