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«Манчестер Сити» отправился в выездное турне без Лапорта, Фодена, Стоунса и Гюндогана

16 Июля 2022 • 20:10 Комментировать

«Манчестер Сити» отправляется в выездное турне по США. Манчестерская команда отправится на предсезонные матчи без четырех ключевых игроков.

Главный тренер команды Хосеп Гвардиола взял с собой 26 игроков, включая ряд воспитанников манчестерской академии, а также Александр Зинченко, находящегося на пороге переходе в «Арсенал».

Однако защитники Джон Стоунс и Эмерик Лапорт, полузащитники Фил Фоден и Илкай Гюндоган, остаются в Англии, сообщает BBC.

Про последнего из игроков стало известно, что он не прошел полный курс вакцинации от коронавируса, а потому  США его не пускают. Причина отсутствия остальных игроков неизвестна.

В рамках турне манчестерский гранд проведет свой матч против «Америки» в Хьюстоне 21 июля, а с «Баварией» сыграет в Гри-Бей 23 июля. Уже 30 июля горожане проведут игру за Суперкубок страны против «Ливерпуля». Матч состоится в Лестере.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Илкай Гюндоган Эмерик Лапорт
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