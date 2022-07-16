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Нагельсманн прокомментировал информацию о просьбе к руководству «Баварии» купить Роналду

16 Июля 2022 • 19:52 Комментировать

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что не просил клуб покупать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Журналист Кристиан Фальк опубликовал в социальных сетях слова наставника мюнхенской команды, который заявил, что читал информацию о просьбе к руководству «Баварии» о покупке Роналду, но это не является правдой.

Ранее сообщалось, что «Бавария» является одним из возможных вариантов продолжения карьеры 37-летнего португальца. Помимо этого, в игроке заинтересованы «Челси», «ПСЖ» и «Барселона».

Напомним, что Роналду до сих пор не прибыл на сборы «Манчестер Юнайтед», но главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сообщает, что футболист отсутствует по семейным обстоятельствам.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Юлиан Нагельсманн Трансферы футбола - лето 2022
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