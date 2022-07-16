Тухель – о Брое: «Он здесь, чтобы проявить себя»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о перспективах нападающего Армандо Брои, которым интересуется ряд клубов из Английской премьер-лиги.

«Он здесь, чтобы проявить себя. Он наш игрок, мы не заинтересованы в его продаже. Армандо интересен многим клубам, но это лишь показывает то, насколько большой у него потенциал», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что Броя может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл», который активно интересуются услугами албанца. При этом есть вероятность, что Томас Тухель оставит нападающего в команде, если тот сможет впечатлить его на предсезонной подготовке.