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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель – о Брое: «Он здесь, чтобы проявить себя»

16 Июля 2022 • 16:06 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о перспективах нападающего Армандо Брои, которым интересуется ряд клубов из Английской премьер-лиги.

«Он здесь, чтобы проявить себя. Он наш игрок, мы не заинтересованы в его продаже. Армандо интересен многим клубам, но это лишь показывает то, насколько большой у него потенциал», – сказал Тухель на своей пресс-конференции.

Напомним, что Броя может перейти в «Вест Хэм» или «Ньюкасл», который активно интересуются услугами албанца. При этом есть вероятность, что Томас Тухель оставит нападающего в команде, если тот сможет впечатлить его на предсезонной подготовке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Армандо Броя
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