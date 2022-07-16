Тухель: «Роналду – фантастический игрок»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель восхищается нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Тем не менее, наставник отказался комментировать слухи о переходе португальца в свою команду.

«Роналду – фантастический игрок из фантастической команды наших соперников из Английской премьер-лиги. Давайте на этом остановимся. Нам не нравится, когда другие команды обсуждают наших игроков, поэтому и мы не собираемся говорить о чужих футболистах», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Другим претендентом на Роналду пресса называет мюнхенскую «Баварию», представители которой всячески отрицают слухи о трансфере португальца.