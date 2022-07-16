«Манчестер Сити» не продаст Силву этим летом

У руководства «Манчестер Сити» нет никакого желания расставаться со своим полузащитником Бернарду Силвой. По информации от журналиста Дэвида Муллока, «горожане» этим летом не отпустят португальца в каталонскую «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» будет требовать за Силву около 100 миллионов евро, которые никак не сможет себе позволить «Барселона». Сам игрок не прочь присоединиться к команде Хави Эрнандеса, но не видит проблемы в том, чтобы остаться в «Манчестер Сити».

Силва является одной из ключевых целей «Барселоны» на летнее трансферное окно. Ранее клуб подписал Рафинью Диаса, Андреаса Кристенсена и Франка Кесси. Также клуб находится в шаге от подписания контракта с Робертом Левандовски.