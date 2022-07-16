В «Баварии» высказались о возможном приобритении Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мюнхенский клуб.

«Я очень уважаю Криштиану Роналду, его достижения и карьеру, но ещё раз: этот трансфер не в наших планах и не был в планах», — приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 37-летний форвард пропустил несколько тренировок манкунианцев, а также не поехал вместе с командой на предсезонный сбор в Таиланд.

В минувшем сезоне Роналду провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, забив 24 гола, а также отдав три результативные передачи.