Клопп: «Очень жаль, что Окслейд-Чемберлен получил травму»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, который получил повреждение во время предсезонной подготовки.

«Очень жаль, что Окслейд-Чемберлен получил травму, потому что Алекс отлично тренировался в начале предсезонной подготовки. Такое случалось с ним и раньше. В более интенсивных условиях его здоровье всегда подвергается риску», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль» этим летом. В трансфере экс-игрока «Арсенала» заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл».