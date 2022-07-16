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Клопп: «Очень жаль, что Окслейд-Чемберлен получил травму»

16 Июля 2022 • 14:58 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал травму полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена, который получил повреждение во время предсезонной подготовки.

«Очень жаль, что Окслейд-Чемберлен получил травму, потому что Алекс отлично тренировался в начале предсезонной подготовки. Такое случалось с ним и раньше. В более интенсивных условиях его здоровье всегда подвергается риску», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Окслейд-Чемберлен может покинуть «Ливерпуль» этим летом. В трансфере экс-игрока «Арсенала» заинтересованы «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Алекс Окслейд-Чемберлен
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