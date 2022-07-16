Салихамиджич: «Повторю снова: Роналду не является нашей целью»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич в очередной раз опроверг слухи об интересе команды к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Напомним, что португалец хочет покинуть «Олд Траффорд», а предпочтительным вариантом для него является как раз «Бавария».

«Я очень уважаю Роналду, он добился большого успеха в карьере, но повторю снова: он не входит в наши планы и не является нашей целью», – цитирует боснийца Sport 1.

Ранее от идеи покупки Роналду отказался лондонский «Челси». Главный тренер Томас Тухель сомневается, что португалец действительно способен усилить его команду.