Зинченко почти согласовал контракт с новым клубом

Переход Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» становится всё ближе. По сообщениям от журналиста Бена Джейкобса, украинец почти согласовал контракт с «канонирами».

Сообщается, что футболист оптимистично настроен насчёт перехода в «Арсенал». Украинец хочет воссоединиться с Микелем Артетой, который ранее работал в «Манчестер Сити» ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что чуть ранее «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса за 45 миллионов евро. Зинченко, в свою очередь, должен обойтись лондонскому клубу в сумму в районе 40 миллионов евро.