Тухель: «Вряд ли Стерлинг сыграет в сегодняшнем матче»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что новичок команды Рахим Стерлинг, скорее всего, не примет участие в первом предсезонном матче «синих», который состоится сегодня в Лас-Вегасе против «Клаб Америка».

«Стерлинг ещё не проводил полноценную тренировку с командой, поэтому он вряд ли сегодня сыграет. Нам нужно постепенно вводить его в дело, нам некуда спешить», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Стерлинг перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» за сумму около 50 миллионов евро. Тухель был одним из ключевых факторов перехода англичанина в лондонскую команду