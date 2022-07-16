Агент Жезуса признался, что бразильца пытался перехватить другой клуб АПЛ

Марсело Петинати, агент нападающего лондонского «Арсенала» Габриэля Жезуса, признался, что его клиента пытался перехватить другой клуб из Английской премьер-лиги. Напомним, что бразилец перешёл в стан «канониров» из «Манчестер Сити» за сумму около 45 миллионов евро.

«Челси» был одной из тех команд, которые пытались перехватить Жезуса перед трансфером в «Арсенал». В последние дни они очень тяжело работали, чтобы заполучить его, но к тому времени мы уже определились и дали слово «Арсеналу», – цитирует агента Жезуса журналист Фредди Пэкстон.

«Челси» в итоге купил у «Манчестер Сити» другого игрока – Рахима Стерлинга, который обошёлся «пенсионерам» в 50 миллионов евро.