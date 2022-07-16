Алемани: «Мы рассчитываем на де Йонга, но Ла Лига требует, чтобы мы кого-то продали»

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани признался, что клуб вынужден продать полузащитника Френки де Йонга, которого очень сильно хочет подписать «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Френки – очень важный игрок, мы рассчитываем на него. Тем не менее, мы знаем, что финансовый фэйр-плей и Ла Лига заставляют нас кого-то продать. Больше я ничего сказать не могу», – цитирует Алемани журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Френки де Йонг не хочет уходить из «Барселоны», хотя «Манчестер Юнайтед» уже согласовал его трансфер за 80 миллионов евро. По слухам, игроку нравится жизнь в Каталонии и он хотел бы продолжать выступать за «сине-гранатовых».