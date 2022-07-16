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Марез: «Два года назад я встретил Холанна в Миконосе, он уже тогда сказал, что хочет в «Манчестер Сити»

16 Июля 2022 • 11:09 Комментировать

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез рассказал о встрече с новичком команды Эрлингом Холанном, которая состоялась два года назад на греческом курорте в Миконосе. Норвежец уже тогда сказал Рияду о своём желании перебраться к «горожанам».

«Два года назад я встретил Холанна в Миконосе. Он сказал мне, что хочет перейти в «Манчестер Сити». Я поддержал его и сказал: «Да, ты должен, потому что это лучшая команда в мире». Прошло два года, и вот он уже здесь», – цитирует Мареза официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Марез вчера официально продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года. Ранее услугами алжирца интересовался французский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез Эрлинг Холанн
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