Вернер – о Кулибали: «Отличное подписание для «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал новость о трансфере в команду защитника Калиду Кулибали из «Наполи». Напомним, сенегалец обошёлся «пенсионерам» в 38 миллионов евро.

«Отличное подписание для «Челси». Это очень хороший игрок, в чём я убедился, когда играл против «Наполи». Он придаст то, чего нам не хватало. Нам нужны защитники, ведь нас покинули важные игроки на этой позиции», – цитирует Вернера Sky Sports.

Ранее ходили слухи, что «Челси» может покинуть и сам Вернер. Немец якобы недоволен количеством игровой практики и хочет уйти в другую команду. Среди заинтересованный клубов числилась дортмундская «Боруссия».