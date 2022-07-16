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Вернер – о Кулибали: «Отличное подписание для «Челси»

16 Июля 2022 • 11:00 Комментировать

Нападающий «Челси» Тимо Вернер прокомментировал новость о трансфере в команду защитника Калиду Кулибали из «Наполи». Напомним, сенегалец обошёлся «пенсионерам» в 38 миллионов евро.

«Отличное  подписание для «Челси». Это очень хороший игрок, в чём я убедился, когда играл против «Наполи». Он придаст то, чего нам не хватало. Нам нужны защитники, ведь нас покинули важные игроки на этой позиции», – цитирует Вернера Sky Sports.

Ранее ходили слухи, что «Челси» может покинуть и сам Вернер. Немец якобы недоволен количеством игровой практики и хочет уйти в другую команду. Среди заинтересованный клубов числилась дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер Калиду Кулибали
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