Воспитанник лондонского «Арсенала» Омари Хатчинсон завершил свой переход в «Челси». С «пенсионерами» 18-летний нападающий подписал долгосрочный контракт.

Хатчинсон считался одним из самых талантливых представителей академии «Арсенала». У молодого футболиста закончился контракт, а «канониры» не смогли удовлетворить его финансовые требования, после чего Омари решил перебраться в стан конкурентов в лице лондонского «Челси».

18-летний Хатчинсон пока будет тренироваться с молодёжной командой «Челси». Ещё неизвестно, уйдёт ли футболист в аренду или же пока будет выступать в юниорских турнирах.