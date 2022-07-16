Рэшфорд: «Мне не нравятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о клубах, которые ему больше всего не нравятся.

«Мне не нравятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». У «Ливерпуля» есть история, лично мне от этого немного горько. «Манчестер Сити» мне не нравится, но если посмотреть с другой стороны, ни у кого нет серьёзной причины испытывать к ним неприязнь. Мне кажется, что соперничество с «Ливерпулем» является для нас более важным», – цитирует Рэшфорда Liverpool Echo.

Напомним, что у Рэшфорда остаётся всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Клуб хочет продлить контракт с англичанином хотя бы на год, чтобы не потерять его бесплатно.