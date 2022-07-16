«Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по трансферу Зинченко

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли устного соглашения по трансферу Александра Зинченко. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, теперь клубам предстоит согласовать бонусы и сроки выплат. Но на этом ещё не всё, так как «Арсеналу» нужно договориться с самим Зинченко об условиях личного контракта. Украинец ещё не определился, хочет ли покидать «Манчестер Сити».

Ранее «Манчестер Сити» продал «Арсеналу» своего другого футболиста – Габриэля Жезуса, который уже успел отличиться за новую команду дебютным голом в товарищеском матче против «Нюрнберга».