Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по трансферу Зинченко

16 Июля 2022 • 10:40 Комментировать
Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли устного соглашения по трансферу Александра Зинченко. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, теперь клубам предстоит согласовать бонусы и сроки выплат. Но на этом ещё не всё, так как «Арсеналу» нужно договориться с самим Зинченко об условиях личного контракта. Украинец ещё не определился, хочет ли покидать «Манчестер Сити».
Ранее «Манчестер Сити» продал «Арсеналу» своего другого футболиста – Габриэля Жезуса, который уже успел отличиться за новую команду дебютным голом в товарищеском матче против «Нюрнберга». 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере игрока «Арсенала» официально
10:49 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд: «Мне не нравятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Сити» достигли соглашения по трансферу Зинченко
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» может усилиться форвардом «Ниццы»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель ответил на вопрос о причинах срыва трансфера Аке
09:57 · Англия. Премьер-лига
Мартинес скоро пройдёт медосмотр, но сможет приехать в Манчестер только после получения визы
09:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться защитником из Бундеслиги
09:43 · Англия. Премьер-лига
Галтье — о Кимпембе в «Челси»: «Мы вместе посмеялись над этим»
09:33 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Считаю, что Кулибали отлично дополнит наш состав»
09:28 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» высказался о трансфере Кулибали
09:20 · Англия. Премьер-лига
Кулибали высказался о переходе в «Челси»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Арсенала» советует «Челси» купить Роналду
04:27 · Англия. Премьер-лига
Мерсон рассказал, сколько миллионов утопил в алкоголе и азартных играх
01:03 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Дании – о переходе Эриксена в «МЮ»: «Такие игроки нужны каждой команде» эксклюзив
00:37 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» ведёт переговоры о покупке двух игроков более чем за 70 млн евро
Все новости
Рекомендуем