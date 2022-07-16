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Тухель ответил на вопрос о причинах срыва трансфера Аке

16 Июля 2022 • 10:02 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о срыве трансфера защитника «Манчестер Сити» Натана Аке. Напомним, вчера журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что «пенсионеры» не смогли удовлетворить финансовые запросы «горожан» и решили прекратить переговоры.

«Точно так же, как и с Роналду, мы не будем комментировать ситуацию с Аке. Даже несмотря на то, что это была хорошая попытка с вашей стороны. Мы работаем над тем, чтобы продолжить усиливаться. У нас есть ещё несколько вариантов», – заявил Тухель на пресс-конференции.

По слухам, «Манчестер Сити» требовал за Аке 55 миллионов евро, тогда как «Челси» был готов предложить лишь 50.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Томас Тухель Натан Аке Трансферы футбола - лето 2022
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