Мартинес скоро пройдёт медосмотр, но сможет приехать в Манчестер только после получения визы

Переход Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» может затянуться. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, после прохождения медосмотра в Нидерландах, аргентинцу будет необходимо получить визу, чтобы иметь возможность приехать в Великобританию и подписать контракт с новым клубом.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вчера согласовал с «Аяксом» сделку по переходу Мартинеса. Аргентинец обойдётся клубу в районе 55-60 миллионов евро и должен стать уже третьим новичком команды в это трансферное окно после Тирелла Маласии и Кристиана Эриксена.

Мартинесом также интересовался лондонский «Арсенал», но игрок в итоге выбрал «МЮ».