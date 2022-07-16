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Мартинес скоро пройдёт медосмотр, но сможет приехать в Манчестер только после получения визы

16 Июля 2022 • 09:57 Комментировать

Переход Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» может затянуться. По информации от журналиста Самуэля Лакхёрста, после прохождения медосмотра в Нидерландах, аргентинцу будет необходимо получить визу, чтобы иметь возможность приехать в Великобританию и подписать контракт с новым клубом.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» вчера согласовал с «Аяксом» сделку по переходу Мартинеса. Аргентинец обойдётся клубу в районе 55-60 миллионов евро и должен стать уже третьим новичком команды в это трансферное окно после Тирелла Маласии и Кристиана Эриксена.

Мартинесом также интересовался лондонский «Арсенал», но игрок в итоге выбрал «МЮ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022
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