«Арсенал» хочет усилиться защитником из Бундеслиги

Лондонский «Арсенал» хочет усилиться защитником из немецкой Бундеслиги. Как сообщает в социальных сетях журналист Джанлуиджи Лонгари, «канониры» положили глаз на Эдмонда Тапсоба из леверкузенского «Байера».

По сведениям источника, «фармацевты» оценивают своего футболиста в 60 миллионов евро, но команда Микеля Артеты не готова выплачивать за игрока сборной Буркина Фасо подобную сумму.Переговоры между клубами должны стартовать уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне Тапсоба отметился одним голом в чемпионате Германии. Футболист перебрался в леверкузенский «Байер» зимой 2020 года из «Витории Гимараэш».