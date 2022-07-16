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Тухель: «Считаю, что Кулибали отлично дополнит наш состав»

16 Июля 2022 • 09:33 Комментировать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поприветствовал новичка команды Калиду Кулибали. Немец считает, что игрок сборной Сенегала отлично дополнит состав «пенсионеров».

«Я очень рад его подписанию и переходу в нашу команду. Это уже второй трансфер, и мы заполучили сильного игрока и сильную личность. Считаю, что он отлично дополнит наш состав», – цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

Напомним, что за трансфер Кулибали «Челси» заплатит «Наполи» 38 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Сенегале стал вторым новичком «синих» после Рахима Стерлинга, который обошёлся клубу в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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