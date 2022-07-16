Тухель: «Считаю, что Кулибали отлично дополнит наш состав»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поприветствовал новичка команды Калиду Кулибали. Немец считает, что игрок сборной Сенегала отлично дополнит состав «пенсионеров».

«Я очень рад его подписанию и переходу в нашу команду. Это уже второй трансфер, и мы заполучили сильного игрока и сильную личность. Считаю, что он отлично дополнит наш состав», – цитирует Тухеля официальный сайт «Челси».

Напомним, что за трансфер Кулибали «Челси» заплатит «Наполи» 38 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов. Сенегале стал вторым новичком «синих» после Рахима Стерлинга, который обошёлся клубу в 50 миллионов евро.